Russia-Ukraine Conflict: यूक्रेन के विदेश मंत्री ने रूस के आरोपों को नकारा, बोले-डोनबास में कभी सैन्य हमले की योजना नहीं बनाई

कीव. यूक्रेन में तेजी से घटनाक्रम बदल रहे हैं. रूस ने बुधवार को यूक्रेनी बैंकों और रक्षा, विदेश, आंतरिक सुरक्षा जैसी अहम वेबसाइट पर साइबर अटैक (Russia Cyber Attack on Ukraine) किया. रूसी हमले के मद्देनजर यूक्रेन (Russia-Ukraine Crisis) की संसद ने नेशनल इमरजेंसी (National Emergency in Ukraine) की घोषणा कर दी है. इमरजेंसी के ऐलान के साथ ही यूक्रेन ने अपने 30 लाख लोगों को तुरंत रूस छोड़ने के लिए कहा है. इस बीच यूक्रेन के विदेश मामलों के मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने देश का पक्ष रखा है. दिमित्रो कुलेबा ने कहा, ‘हमें रूस को रोकने के लिए इस आखिरी मौके का इस्तेमाल करने की जरूरत है, जहां वह है. साफ है कि राष्ट्रपति पुतिन अपने आप नहीं रुकेंगे. यूक्रेन में बड़े पैमाने पर युद्ध की शुरुआत विश्व व्यवस्था का अंत होगी.’

दिमित्रो कुलेबा ने कहा, ‘यूक्रेन ने कभी किसी को धमकी या किसी पर हमला नहीं किया है. यूक्रेन ने कभी भी डोनबास में किसी भी सैन्य हमले की योजना नहीं बनाई है और आगे भी ऐसा कुछ भी करने की योजना नहीं है. न तो कोई उकसावे और न ही तोड़फोड़ की कार्रवाई की है.’ उन्‍होंने कहा, ‘हम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यूरोप में सबसे बड़े सुरक्षा संकट के बीच में हैं. यह संकट रूसी संघ द्वारा एकतरफा रूप से बनाया और बढ़ाया जा रहा है. यूक्रेन पर रूस के आरोप बेबुनियाद है.’

Ukraine has never threatened or attacked anyone. Ukraine has never planned and does not plan any military offensive in the Donbas. Neither any provocations nor acts of sabotage: Dmytro Kuleba, Minister of Foreign Affairs of Ukraine pic.twitter.com/VyIxFFN432

— ANI (@ANI) February 23, 2022