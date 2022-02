यूक्रेन राष्ट्रपति Zelensky ने PM मोदी से की बात, बोले- 1 लाख हमलावर घुस आए हैं...हमारी मदद कीजिए

नई दिल्ली: संकटग्रस्त देश यूक्रेन (Ukraine Crisis) अब दुनिया भर में मदद मांग रहा है. राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अब भारत से मदद मांगी. यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की (Volodymyr Zelensky) ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Pm Narendra Modi) से फोन पर बात की. जेलेंस्की ने पीएम मोदी से संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में यूक्रेन का समर्थन करने की अपील की है. उन्होंने पीएम मोदी से अपील की कि भारत सुरक्षा परिषद में रूस की खिलाफत करे.

जेलेंस्की ने ट्वीट करके बताया कि भारत के पीएम नरेंद्र मोदी से बात की. हमारी जमीन पर करीब एक लाख से अधिक आक्रमणकारी पहुंच चुके हैं. वे लगातार आवासीय भवनों पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं. हमने अपनी बातचीत के दौरान पीएम मोदी से संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में हमें राजनीतिक समर्थन देने का आग्रह किया है.

Spoke with 🇮🇳 Prime Minister @narendramodi. Informed of the course of 🇺🇦 repulsing 🇷🇺 aggression. More than 100,000 invaders are on our land. They insidiously fire on residential buildings. Urged 🇮🇳 to give us political support in🇺🇳 Security Council. Stop the aggressor together!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022