लाइव रिपोर्टिंग के दौरान कीव में हुआ जोरदार धमाका, आसमान में सफेद रोशनी देख भागा पत्रकार..देखें Video

नई दिल्ली: यूक्रेन और रूस (Russia and Ukraine War) के बीच छिड़ी जंग को आठ दिन बीत चुके हैं, लेकिन हालात सुधरने की बजाय बद से बदतर होते जा रहे हैं. बीतते दिनों के साथ यूक्रेन (War in Ukraine) पर रूस की तरफ से हमला तेज हो रहा है. पूरा यूक्रेन (ukraine war) इस समय धमाकों से गूंज रहा है. यूक्रेन से जो वीडियो (Explosions Kyiv russia) इस समय सामने आ रहे हैं वे वहां के मश्किल हालात को बयां करने के लिए काफी है. यूक्रेन की राजधानी कीव में एक पत्रकार द्वारा लाइव रिपोर्टिंग (Live Reporting Explosions) करते समय एक ऐसी घटना कैमरे में कैद हुई जो बेदहद डराने वाली है. इस घटना के बाद पत्रकार और उसके साथी रिपोर्टिंग छोड़कर चले जाते हैं.

दरअसल जब एक पत्रकार रात के समय लाइव रिपोर्टिंग कर रहा था तभी आसमान में एक तेज रोशनी होती है. इसके बाद वह आश्चर्य में पड़कर पीछे देखता है. वह समझने की कोशिश करता है कि आखिर वह तेज रोशनी किस वजह से हई. थोड़ी देर तक वह शीशे की विंडो से बाहर देखता है तभी दोबारा तेज रोशनी होती है जो पहले से भी ज्यादा तेज थी. यह रोशनी कीव में हुए एक विस्फोट की थी. रोशनी इतनी तेज थी कि पत्रकार और उसके साथी उसे देख नहीं सके और रिपोर्टिंग बंद करके वहां से भाग निकले. उनके जाने के बाद विस्फोट की वजह से कमरे में हल्की सी कंपनी भी महसूस की गई.

WATCH: 2 large explosions light up the Kyiv skyline as reporter goes off the air pic.twitter.com/MXlYuD8i6J

— BNO News (@BNONews) March 3, 2022