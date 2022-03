Ukraine Russia War: यूक्रेन का दावा- रूसी हमले में अब तक 115 बच्चों की हुई मौत, 140 हुए घायल

नई दिल्ली: रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग (Russia and ukraine war) को 25 दिन बीत गए हैं. दोनों देशों के बीच अभी भी हालात नाजुक बने हुए हैं. अभी तक जहां रूस लड़ाकू हेलीकॉप्टर, फाइटल प्लेन और टैंक से यूक्रेन पर गोलाबारी कर रहा था वह अब हाइपरसोनिक मिसाल का प्रयोग कर रहा है. यूक्रेन रूस से सामने झुकने को तैयार नहीं और अब रूस यूक्रेन के खिलाफ हमले को और घातक बनाता जा रहा है. इस बीच रविवार को यूक्रेन की तरफ से कहा गया है कि रूस के हमले में अब तक 115 बच्चों की मौत हो चुकी है.

रूस ने यूक्रेन पर अपने हमले को और तेज कर दिया है. रविवार को मारियापोल के साथ साथ खारकीव में भी भारी मात्रा में बमबारी हुई. खारकीव के कुछ जिलों में रूस की तरफ से रातभर गोलीबारी की गई. बताया जा रहा है कि इस हमले एक नौ साल के बच्चे की मौत हो गई. यूक्रेनी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन के महाभियोजक कार्यालय की तरफ से बताया गया है कि 24 फरवरी के बाद से अब तक हमले में करीब 115 बच्चों ने जान गंवाई है जबकि वहीं करीब 140 बच्चे घायल हुए हैं.

#RussiaUkraineConflict | 115 children killed in Ukraine since the start of Russian invasion. 140 more have been injured, according to the Prosecutor General’s Office of Ukraine, reports The Kyiv Independent

— ANI (@ANI) March 20, 2022