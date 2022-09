यूक्रेनी सेनाओं ने रूस के ड्रोन को मार गिराने का किया दावा, ट्वीट कर साझा किए सबूत, पढ़ें पूरा अपडेट

कीव. यूक्रेन-रूस जंग में अब यूक्रेनी सेनाओं की ओर से जबरदस्त पलटवार देखने को मिल रहा है. रूसी सैनिकों द्वारा नियंत्रित क्षेत्रों को यूक्रेनी सेनाओं ने कही हद तक वापस कब्जा लिया है, जिसके बाद से रूस बौखला उठा है और ड्रोन से घुसपैठ कर रहा है. मंगलवार को यूक्रेन की रक्षा मंत्रालय ने सूचना दी कि रूस के एक ड्रोन को मार गिराया है, जो ईरान द्वारा निर्मित था.

खार्किव (Kharkiv) के एक शहर कुपियांस्क (Kupiansk) में ईरान द्वारा निर्मित एक ड्रोन, जिसका रूस संचालित कर था उसे यूक्रेन द्वारा मार गिराया है. ड्रोन का नाम शहीद-136 है यह रूसी सशस्त्र बलों द्वारा कुपियांस्क शहर में संचालित किया जा रहा था. खार्किव में रूसी सैनिकों का नियंत्रण था लेकिन यूक्रेनी सेनाओं ने बीते 1 महीनों में जबरदस्त पलटवार किया है और कई क्षेत्रों से रूसी सशस्त्र बलों को खदेड़ा है.

यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय द्वारा एक तस्वीर साझा की गई है जो स्पष्ट रूप से रूस के नष्ट ड्रोन के मलबे को दिखता है. यह ये एक सबूत है जिसे साझा किया गया कि रूस आए दिन यूक्रेन को तबाह कर रहा है. हालांकि ईरान ने शहीद ड्रोन के प्रमुख विवरण जारी नहीं किए हैं, कुछ विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि इसकी सीमा लगभग 2,000 किलोमीटर (1,240 मील) है, जिसका अर्थ है कि यह लंबी दूरी से सटीक लक्ष्यों को मारने में सक्षम था.

Iranian attack UAV Shahed-136, eliminated by the #UAarmy near Kupiansk, Kharkiv region.

🇷🇺 and 🇮🇷: A perfect union of two despots.

📷 @kms_d4k pic.twitter.com/M7sQ9PX1hJ

— Defense of Ukraine (@DefenceU) September 13, 2022