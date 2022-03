यूक्रेन की सड़कों पर संग्राम, निहत्थे नागरिकों ने रूसी सैनिकों को घेरा, देखें फिर क्या हुआ...

कीव: यूक्रेन (Ukraine) के खेरसान में सैंकड़ों लोगों की भीड़ रूस के सैनिकों (Russian Military) के सामने विरोध करने लगी. प्रदर्शनकारी जैसे-जैसे आगे बढ़ने लगे, तो हथियारबंद सैनिकों ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हवा में फायरिंग की. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल हो गया.

एक यूरोपियन मीडिया समूह ने ट्विटर पर इस घटना से जुड़ा वीडियो शेयर किया, जिसमें देखा जा सकता है कि सैकड़ों लोग यूक्रेन का झंडा पकड़े हुए और रूसी सेना के खिलाफ विरोध करने लगे.

In #Kherson, people also came out to protest against #Russian occupation. The occupiers are trying to disperse the rally with shots in the air. pic.twitter.com/nVGmruuiHt

— NEXTA (@nexta_tv) March 5, 2022