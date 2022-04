यूक्रेन की सांसद का बड़ा आरोप- रूसी सैनिकों ने नाबालिगों के साथ किया रेप, महिलाओं पर ढाया जुल्म

नई दिल्ली: रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुए युद्ध (Russia Ukraine War Update) को 40 दिन बीत गए हैं लेकिन अभी हालात गंभीर बने हुए. अधिकांश शहर मबले में तब्दील हो गए हैं. चारो तरफ सिर्फ तबाही ही तबाही नजर आ रही. राजधानी कीव, खारकीव, मारियुपोल, बूचा समेत कई शहरों का आलम ऐसा हो गया है कि मानों यहां कभी मानवजाति रही ही न हो. इस बाच सोमवार को यूक्रेन की सांसद ने रूस पर आरोप लगाया है कि रूसी सैनिकों ने नाबालिग लड़कियों के साथ रेप किया और महिलाओं के साथ जुल्म ढाया.

यूक्रेन की एक सांसद लेसिया वासिलेंक ने दावा किया कि रूसी सैनिक भी नाबालिक लड़कियों और महिलाओं को प्रताड़ित कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि रूसी सैनिकों ने 10 साल की कम उम्र की लड़कियों के साथ बलात्कार किया और महिलाओं को प्रताड़ित किया. सांसद ने यह आरोप ट्वीट करते हुए लगाए.

सांसद वासिलेंक ने कहा कि रूसी सैनिक यूक्रेन में जहां जहां गए वे सिर्फ गोली बारी ही नहीं कर रहे थे बल्कि लोगों को लूट रहे थे, नाबालिक लड़कियों के साथ बलात्कार कर रहे थे. इतना ही नहीं रूसी सैनिकों ने महिलाओं का भी उत्पीड़न किया. वासिलेंक ने कहा कि रूस अनैतिक अपराधों का देश है.

Tortured body of a raped and killed woman. I’m speechless. My@mind is paralyzed with anger and fear and hatred. #StopGenocide #StopPutinNOW pic.twitter.com/Kl0ufDigJi

— Lesia Vasylenko (@lesiavasylenko) April 3, 2022