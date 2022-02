Ukraine Crisis: विदेशी नागरिकों को सेना में शामिल करेगा यूक्रेन, विदेश मंत्री ने ट्वीट करके दिया ऑफर

नई दिल्ली: यूक्रेन रूस (Russia Ukraine War) के हमले का आज चौथा दिन हैं. इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की (Volodymyr Zelenskiy) ने रविवार को कहा कि उनका देश विदेशी स्वंयसेवकों की एक अंतरराष्ट्रीय सेना स्थापित करने में लगा है. समाजार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक जेलेंस्की ने अपने बयान में कहा कि यह हमारे देश के लिए आपके समर्थन का प्रमुख सबूत होगा.

यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए कहा कि यूक्रेन की रक्षा में जो स्वंयसेवी शामिल होना चाहते हैं वे विदेशी अपने अपने देश में यूक्रेन के राजनयिक मिशनों से इस मामले पर संपर्क करना चाहिए.

Foreigners willing to defend Ukraine and world order as part of the International Legion of Territorial Defense of Ukraine, I invite you to contact foreign diplomatic missions of Ukraine in your respective countries. Together we defeated Hitler, and we will defeat Putin, too.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 27, 2022