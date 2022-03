वंडर मां: कंधे पर राइफल, साथ में बच्चा.. युद्ध के बीच पैदल निकली ये मां

यूक्रेन और रूस के बीच चल रहा युद्ध उस दौर में लड़ा जा रहा है जब सोशल मीडिया सबसे बड़ा और तेज माध्यम है. अब युद्ध से जुड़ी जानकारियां और तमाम दूसरे पहलू हमारे फोन पर आ रहे हैं. ऐसी ही एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें एक मां अपने कंधे पर राइफल टांगकर अपने छोटे बच्चे का हाथ में थामे बीच युद्ध में सड़क पर चल रही है.

इस तस्वीर को यूक्रेन के सेंटर फॉर स्ट्रेटजिक कम्यूनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी ने ट्विटर पर पोस्ट की है. इसमें एक महिला, अपने बच्चे का हाथ पकड़े कंधे पर राइफल थामे जेब्रा क्रॉसिंग को पार कर रही है. फोटो के नीचे लिखा है, प्रत्येक यूक्रेनी मां वंडर वुमन कहलाने के लायक है.

तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. लोग महिला के साहस को सलाम कर रहे हैं. तस्वीर को 1200 से ज्यादा लाइक मिल चुके हैं. तस्वीर पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा है कि यूक्रेन की सभी माताओं को इसी तरह मन से मजबूत रहना है. आप जितना सोचते हो उससे ज्यादा ताकतवर हो.

Every Ukrainian mother deserves to be called a Wonder Woman 💪 pic.twitter.com/4m1WMArb56

— Stratcom Centre UA (@StratcomCentre) March 5, 2022