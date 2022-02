Ukraine के राष्ट्रपति ने 'नाज़ी जर्मनी' से की रूसी हमले की तुलना, नागरिकों से हथियार उठाने को कहा

कीव: रूसी सेना ने यूक्रेन (Russia Invaded Ukraine) पर धावा बोल दिया है. यूक्रेन की राजधानी कीव समेत, खार्कीव, ओडेशा इत्यादि शहरों में रूस की ओर से मिसाइलें दागी जा रही हैं. हवाई हमले हो रहे हैं. इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जलेंस्की (Ukrainian President Volodymyr Zekenskyy) ने कहा है कि उनका देश रूस के सामने झूकेगा नहीं और न ही आत्मसमर्पण करेगा.

यूक्रेनी राष्ट्रपति ने अपने नागरिकों से की हथियार उठाने की अपील

वोलोदिमीर जेलेंस्की ने मीडिया से बातचीत में कहा कि रूस को अगर लगता है यूक्रेन उसके सामने झुक जाएगा तो वह गलतफहमी में हैं. यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अपने नागरिकों से अपील की है कि जो रूसी आक्रमण से देश की रक्षा करना चाहते हैं वे आगे आएं और हथियार उठाएं. वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि जो नागरिक रूस के खिलाफ संघर्ष में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें यूक्रेन सरकार हथियार मुहैया कराएगी.

We will lift sanctions on all citizens of Ukraine who are ready to defend our country as part of territorial defense with weapons in hands.

राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, “रूस के उन सभी लोगों से मेरी अपील है, जिन्होंने अभी तक अपना विवेक नहीं खोया है, यह समय बाहर जाने और यूक्रेन के साथ युद्ध का विरोध करने का है. हम यूक्रेन के नागरिकों से प्रतिबंध हटाएंगे जो अपने हाथों में हथियार उठाकर हमारे देश की रक्षा के लिए तैयार हैं.”

Russia treacherously attacked our state in the morning, as Nazi Germany did in #2WW years. As of today, our countries are on different sides of world history. 🇷🇺 has embarked on a path of evil, but 🇺🇦 is defending itself & won’t give up its freedom no matter what Moscow thinks.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2022