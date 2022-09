लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट में मिला लावारिस बैग, पुलिस ने टर्मिनल 2 को कराया खाली

नई दिल्ली: लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे (Heathrow Airport) से एक बड़ी खबर सामने आई है. हीथ्रो हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 में एक लावारिस बैग की जनाकरी मिली. जिसके बाद ऐहतियात के तौर पर टर्मिलन को पूरी तरह से खाली करा लिया गया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

हेलिंगडन पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए कहा कि स्थानीय समयानुसार करीब 10 बजकर 47 मिनट पर लावारिस वस्तु की सूचना मिली. यह लावारिस सामान एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पर पाया गया. ऐहतियात के तौर पर पूरे इलाके को खाली करा लिया गया है.

UK | Terminal 2 of London’s Heathrow Airport was evacuated today following reports of the presence of an unattended bag there

The area was evacuated as a precaution. The item was deemed not to be suspicious and the incident has been stood down: Hillingdon Borough Police pic.twitter.com/BaR50hq8MO

