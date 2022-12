अफगानिस्तान में भुखमरी के बाद सता रहा ठंड का डर, UNICEF ने किया मदद का ऐलान

काबुल. तालिबान के कब्जे के बाद से अफगानिस्तान इन दिनों आर्थिक संकट से जूझ रहा है. देश को भुखमरी के बाद अब ठंड का डर सता रहा है. संयुक्त राष्ट्र बाल आपातकालीन कोष (यूनिसेफ) ने अफगानिस्तान में 10 हजार गरीब परिवारों को ठंड से बचने के लिए आर्थिक मदद देने की घोषणा की है. देश की ज्यादातर आबादी को दैनिक जरूरतें पूरा करने के लिए मदद की सख्त आवशयकता है. इसकी जानकारी खुद यूनिसेफ ने ट्वीट कर दी है.

खामा प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता काबिज होने के बाद से देश के लोग भूख से पीड़ित हैं. वहां के लोगों के पास अब ठंड से बचने के लिए गर्म करने वाली वस्तुओं को खरीदने तक के लिए पैसे नहीं हैं. इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस (आईसीआरसी) की रिपोर्ट के अनुसार, अफगानिस्तान में 20 मिलियन यानी (2 करोड़) से अधिक लोग भोजन की कमी का सामना कर रहे हैं.

“My heart trembles every time winter comes… There are thousands of things I need.”

With support from @FCDOGovUK, @Sida, and @GermanyDiplo, this winter @UNICEF will provide cash assistance to 112,000 families across Afghanistan, extending a lifeline to those most in need. pic.twitter.com/KJuIGcKQSs

— UNICEF Afghanistan (@UNICEFAfg) December 4, 2022