VIDEO: विजिटर ने गलती से तोड़ी मशहूर कलाकार जेफ कून्स की बनाई मूर्ति, कीमत जानकार पकड़ लेंगे सिर

वॉशिंगटन: अमेरिका के मियामी में हो रहे आर्ट फेयर में बड़ा नुकसान हो गया है. दरअसल, एक विजिटर ने प्रसिद्ध कलाकार जेफ कून्स द्वारा कांच की एक छोटी मूर्ति को गलती से गिरा दिया, जिससे वह टुकड़े-टुकड़े हो गई. जब महिला से मूर्ति गिरी तो भारी भीड़ इकट्ठा हो गई. जब नीले रंग की चमकीली मूर्ति टूटी तो लोगों ने सोचा कि यह एक स्टेज स्टंट था. बता दें कि कून्स की प्रसिद्ध “बैलून डॉग” का मूल्य $42,000 (लगभग 34.7 लाख) था.

समाचार एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार, मियामी में आयोजित आर्ट वेनवुड में एक वीआईपी पूर्वावलोकन के दौरान यह दुर्घटना हुई. महिला मूर्ति को देखकर बस सोच में थी कि क्या यह असली बैलून से बना था या नकली, जैसे ही उसने यह जांचने के लिए उठाया वह गिर गया और टुकड़ों में बिखर गया. हालांकि इस नुकसान की भरपाई बीमा द्वारा कवर की जाएगी.

А balloon sculpture of famous artist Jeff Koons in the shape of a dog crashed at the Art Wynwood Fair in Miami. It was valued at $42,000, the Daily Mail.

It is specified that one of the collectors decided to check whether the work by Koons really lived up… https://t.co/J8QwVtQt2K pic.twitter.com/yJXi6sWuFq

