अमेरिकी जहाज के सामने आया चीनी फाइटर जेट, कॉकपिट के कैमरे से रिकॉर्ड हुआ सनसनी मचाने वाला VIDEO

नई दिल्‍ली. साउथ चाइना सी को लेकर चीन और अमेरिका के बीच विवाद किसी से छिपा नहीं है. इस कड़ी में बीते सप्‍ताह 26 मई को दोनों देशों के फाइटर प्‍लेन एक दूसरे के आमने-सामने आ गए. अमेरिकी प्‍लेन के सीमा के इतने पास आने पर चीन तिलमिला गया है. उन्‍होंने इसे उकसावे की कार्रवाई करार दिया. वहीं, अमेरिका का कहना है कि उन्‍होंने किसी प्रकार के नियम का उल्‍लंघन नहीं किया है. उनका फाइटर प्‍लेन चीनी सीमा के बाहर था. अंतरराष्‍ट्रीय समुद्री सीमा में वो उड़ान भर रहा था.

अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से बुधवार सुबह इस घटना का वीडियो शेयर किया गया है. जिसमें देखा जा सकता है कि दोनों देशों के फाइटर प्‍लेन एक दूसरे के आमने-सामने हैं. ये वीडियो अमेरिकी फाइटर प्‍लेन के कॉकपिट से बनाया गया है. वीडियो की शुरुआत में लिखा गया, “अनक्लासिफाइड (अवर्गीकृत) 26 मई 2023, गैर-पेशेवर तरीके से चीन के पीआरसी जे-16 ने हमारे जहाज का पीछा किया. साउथ चाइना सी में अंतरराष्‍ट्रीय सीमा में यह वाक्‍या सामने आया.” ट्वीट के साथ अमेरिका की तरफ से कैप्‍शन में लिखा गया, “हम उम्‍मीद करते हैं कि सभी देश हिन्‍द-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा के साथ अंतरराष्‍ट्रीय कानूनों के तहत वायु क्षेत्र का इस्‍तेमाल करें.”

#USINDOPACOM Statement on #PRC Unprofessional Intercept: “We expect all countries in the Indo-Pacific region to use international airspace safely and in accordance with international law.”

Read more⬇️https://t.co/jeAEg1lHXz pic.twitter.com/AvPKRZHCZB

— U.S. Indo-Pacific Command (@INDOPACOM) May 30, 2023