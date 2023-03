काला सागर में भिड़े US ड्रोन और रूसी फाइटर जेट, पेंटागन ने जारी की Video, तनाव बढ़ा

कीव. रूसी फाइटर जेट Su-27 ने अमेरिकी (USA) ने MQ-9 Reaper ड्रोन को काला सागर के ऊपर मार गिराया गिराया है, जिसके वजह अंतराष्ट्रीय तनाव बढ़ गया है. आसमानी टकराव के बाद अब काला सागर के अंदर यानी उसकी तलहटी में पड़े ड्रोन के मलबे को लेकर आमने-सामने हैं. अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय ‘पेंटागन’ ने काला सागर के ऊपर अंतरराष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में अमेरिकी वायु सेना के निगरानी ड्रोन के मार्ग में रूसी लड़ाकू विमान के असुरक्षित तरीके से आने का वीडियो जारी किया है.

गुरूवार को 42 सेकंड का यह वीडियो में पेंटागन ने कहा कि वीडियो में एक रूसी एसयू-27 अमेरिका के एमक्यू-9 ड्रोन के पीछे की तरफ से आ रहा है और इसके गुजरने पर ईंधन छोड़ना शुरू कर देता है. अमेरिकी सेना ने कहा कि उसने मंगलवार को एमक्यू-9 रीपर को समुद्र में गिरा दिया जब रूसी लड़ाकू विमान ने मानव रहित विमान पर ईंधन डाला जो इसके ‘ऑप्टिकल’(नजर रखने संबंधी) उपकरणों को देखने से रोकने और इसे क्षेत्र से बाहर निकालने तथा इसके प्रोपेलर को बाधित करने का स्पष्ट प्रयास था.

वीडियो का जारी अंश कथित तौर पर ईंधन डाले जाने को लेकर टकराव के पहले या बाद की घटनाओं को नहीं दिखाता है. रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल मार्क माइली ने रूसी लड़ाकू जेट विमानों के साथ मुठभेड़ के बाद अमेरिकी ड्रोन के नष्ट होने के बारे में अपने रूसी समकक्षों से बात की है. रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगू और रूसी जनरल स्टाफ के प्रमुख जनरल वालेरी गेरासिमोव के साथ बुधवार को अक्टूबर के बाद पहली बार कॉल की गई.

