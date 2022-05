क्वाड सम्मेलन में पीएम मोदी और बाइडेन के बीच रूस-यूक्रेन युद्ध पर क्या बात होगी? अमेरिकी NSA ने दिया ये जवाब

नई दिल्ली: जापान में तीसरा क्वाड शिखर सम्मेलन (Quad Summit 2022) आयोजित होने जा रहा है. रूस और यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बीच जापान में होने वाले इस क्वाड शिखर सम्मेलन में दुनिया भर की निगाहे टिकी हुई है. क्वाड सम्मेलन 24-24 मई को आयोजित होगा और इसी दिन से रूस यूक्रेन युद्ध (Russia Ukraine War) शुरू हुए तीन महीने हो जाएंगे. उम्मीद जताई जा रही है कि इस सम्मेलन में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच रूस यूक्रेन युद्ध संकट पर भी बातचीत होगी.

इस बीच क्वाड सम्मेलन में रवाना होने से पूर्व अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने कहा कि क्वाड सम्मेलन में चारो देशों के बीच रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर होने वाली बातचीत उस बातचीत की निरंतरता होगी जो चारों के बीच में पहले से हो चुकी है कि हम यूक्रेन को किस तरह से देखते हैं.

सुलिवन ने कहा कि भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर जो भी बातचीत होगी वह पूरी तरह से रचनात्मक और सीधी होगी. उन्होंने कहा कि सभी देशों को यूक्रेन की स्थिति और तस्वीर को समझना होगा.

It’ll be a continuation of the conversation they’ve already had on how we see the picture in Ukraine. They’ll talk all of that through & this’ll be similarly constructive & straightforward: US NSA on US President’s bilateral meeting with PM Modi in Japan#RussiaUkraineconflict pic.twitter.com/MZZgc9qnbr

— ANI (@ANI) May 22, 2022