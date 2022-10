बाढ़ प्रभावित पाकिस्तान को अमेरिका देगा 3 करोड़ डॉलर की राहत राशि, पीएम शहबाज ने कहा-'शुक्रिया'

वॉशिंगटन. अमेरिका ने गुरुवार को पाकिस्तान की विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए अतिरिक्त 30 मिलियन (3 करोड़ अमेरिकी डॉलर) की सहायता देने का वादा किया है, जिसने जून के मध्य से 33 मिलियन लोगों को प्रभावित किया है और 1,700 या उससे अधिक लोग मारे गए हैं.

न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान में अमेरिकी राजदूत डोनाल्ड ब्लोम ने सिंध के शिकारपुर जिले की यात्रा के दौरान यह घोषणा की, जहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों को आपातकालीन आश्रय, शौचालय और स्वच्छता किट वितरित करने में मदद की. अमेरिकी दूतावास के एक बयान के अनुसार, राजदूत ने बाढ़ प्रभावित आबादी का समर्थन करने के लिए मानवीय सहायता में अतिरिक्त 3 करोड़ अमेरिकी डॉलर की घोषणा की. इस दौरान कहा गया, “इस नई फंडिंग से पाकिस्तान को इस साल बाढ़ से निपटने, खाद्य सुरक्षा और आपदा की तैयारी और क्षमता निर्माण के प्रयासों के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका से कुल 97 मिलियन डॉलर की सहायता मिल चुकी है.”

पाक पीएम शहबाज ने ट्ववीट कर संयुक्त राज्य अमेरिका का धन्यवाद किया है. उन्होंने लिखा, “बाढ़ पीड़ितों के लिए मानवीय सहायता में अतिरिक्त 3 करोड़ अमेरिकी डॉलर की घोषणा के लिए मैं अमेरिकी सरकार का आभारी हूं. सर्दियों की शुरुआत के साथ, भोजन, स्वास्थ्य और आश्रय की चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं. त्रासदी के प्रभाव को कम करने के लिए विश्व को संयुक्त राष्ट्र सहायता अपील में तुरंत योगदान देना चाहिए.”

Grateful to U.S. govt for the announcement of an additional $ 30 million in humanitarian assistance for flood victims. With the start of winter, challenges of food, health & shelter still persist. World should promptly contribute to UN aid appeal to mitigate the impact of tragedy

— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) October 28, 2022