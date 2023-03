अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के बयान से इंटरनेट पर मचा भूचाल, अपनी ही नर्स पर लगाए सनसनीखेज आरोप

वॉशिंगटन: राष्ट्रपति जो बाइडन ने मंगलवार को वर्जीनिया में आयोजित एक स्वास्थ्य कार्यक्रम के दौरान उन्हें वाल्टर रिड में नर्सों से मिले उपचार पर अटपटा बयान दिया है. अपने भाषण के दौरान बाइडन ने नर्सों के बारे में बात करते हुए बताया कि 1988 में वे जानलेवा दिमागी धमनीविस्फार से ग्रसित थे और उस दौरान मेरी अच्छी तरह देखभाल की गई. राष्ट्रपति यहां, नर्सों के योगदान के बारे में चर्चा कर रहे थे. उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने इस बारे में कभी चर्चा नहीं की है.

अपने संबोधन के दौरान उन्होंने नर्स पर्ल नेल्सन के बारे में चर्चा की. उन्होंने बताया कि जब मैं आईसीयू में था तब वो अंदर आती थी और कुछ ऐसा काम करती थी कि मुझे नहीं लगता है कि ऐसा नर्सिंग स्कूल में सिखाया जाता होगा. बाइडन ने (हंसते हुए) कहा, ‘वह मेरे कान में फुसफुसाती थी, मैं समझ नहीं पाता था. लेकिन वह फुसफुसाती थी और वह झुक जाती थी. वास्तव में मुझ पर सांस लेती थी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई मानवीय संबंध है.’ उन्होंने दर्शकों में शामिल चिकित्सा पेशेवरों से कहा, ‘आप अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन अगर स्वर्ग में कोई देवदूत हैं, तो वे नर्स (पुरुष और महिला) हैं.’

