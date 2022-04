यूक्रेन को 80 करोड़ डॉलर की नई सैन्य सहायता, राष्ट्रपति बाइडेन बोले- रूस से मुकाबले के लिए अमेरिका भेजेगा हथियार

वाशिंगटन: अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन (US President Joe Biden) ने गुरुवार को रूस से मुकाबला करने के लिए यूक्रेन को 80 करोड़ डॉलर की अतिरिक्त सैन्य सहायता (US Military Aid to Ukraine) देने की घोषणा की है. बाइडेन ने कहा कि, कांग्रेस को अतिरिक्त सहायता को भी मंजूरी देनी होगी. नए सैन्य सहायता पैकेज में अत्यधिक जरूरी हथियार, 1,44,000 गोलियां और ड्रोन शामिल हैं, ताकि यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र के लिए बढ़ती लड़ाई में यूक्रेनी सेना इस इलाके की रक्षा कर सके.

यह यूक्रेन के लिए पहले स्वीकृत की गई करीब 2.6 अरब डॉलर की सैन्य सहायता का विस्तार है. राष्ट्रपति ने कहा कि यूएस कांग्रेस ने पिछले माह सैन्य और मानवीय सहायता के लिए जो 13.6 अरब डॉलर मंजूर किए थे वह लगभग समाप्त हो गए हैं.

अमेरिकी अधिकारी ने जानकारी दी है कि, अमेरिका यूक्रेन को 50 करोड़ डॉलर की अतिरिक्त वित्तीय सहायता देगा ताकि यूक्रेन अपने कर्मचारियों को वेतन व पेंशन दे सके और अन्य सरकारी योजनाओं को जारी रख सके.

वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को यूक्रेन के शहर मारियुपोल पर कब्जे के रूस के दावे को संदिग्ध करार दिया. बाइडेन ने बताया कि, अभी तक इस बात के कोई सबूत नहीं है कि मारियुपोल पूरी तरह से रूस के नियंत्रण में आ गया है. दरअसल इस शहर पर कब्जा करने के लिए रूस की सेना लगातार यहां भीषण गोलीबारी कर रही है.

वहीं सैन्य सहायता की घोषणा के बाद अमेरिका के वित्त मंत्री जेनेट येलेन की यूक्रेन के पीएम डेनिस सिमहल के साथ मुलाकात का कार्यक्रम है. अमेरिका के अलावा कनाडा ने भी यूक्रेन को सैन्य मदद देने का ऐलान किया है. रीएम जस्टिन ट्रूडो ने इस सप्ताह कहा था कि, उनका देश कीव को तोपें भेजेगा. वहीं नीदरलैंड के पीएम मार्क रूट ने भी यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से कहा कि, नीदरलैंड उन्हें वाहन समेत भारी हथियार देगा.

