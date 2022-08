जो बाइडन का बड़ा ऐलान, इस आय-वर्ग वाले छात्रों के माफ करेंगे स्टूडेंट लोन

वॉशिंगटन. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन (Joe Biden) ने अमेरिकी छात्रों (US Students Loan) को राहत देते हुए बड़ी घोषणा की है. जिन अमेरिकी छात्रों की सालाना आय 1,25,000 डॉलर से कम है, उनके स्टूडेंट लोन को माफ किया जाएगा. छात्रों के लोन में कटौती करना बाइडन प्रशासन (Biden Administration) का एक बड़ा चुनावी वादा था.

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने ट्वीट किया, ‘चुनावों में जो वादा किया था, उसको पूरा करने जा रहा हूं. हम जनवरी 2023 में मध्यम वर्ग को थोड़ी राहत देने के लिए अमेरिकी छात्रों के लोन को माफ या उसमें कुछ कटौती करने जा रहे हैं.’

स्टूडेंट लोन में राहत के लिए ये हैं शर्तें

‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ की रिपोर्ट के मुताबिक, स्टूडेंट लोन माफ करने का ऐलान कुछ शर्तों के साथ किया गया है. अगर आप पेल ग्रांट पर कॉलेज गये थे, तब आपको 20,000 डॉलर की छूट मिलेगी. अगर आपने पेल ग्रांट का लाभ नहीं लिया था, तो आपको 10,000 डॉलर की ही छूट मिलेगी. उस पर भी ये छूट केवल उन लोगों को ही मिलेगी जिनकी सालाना आय 125,000 डॉलर से कम है.

In keeping with my campaign promise, my Administration is announcing a plan to give working and middle class families breathing room as they prepare to resume federal student loan payments in January 2023.

I’ll have more details this afternoon. pic.twitter.com/kuZNqoMe4I

— President Biden (@POTUS) August 24, 2022