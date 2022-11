VIDEO: जब पीएम मोदी से हाथ मिलाने के लिए बढ़े अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, देखें फिर क्या हुआ

बाली. अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन मंगलवार को इंडोनेशिया के बाली में चल रहे जी20 शिखर सम्मेलन में अपनी सीट पर बैठने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाने के लिए चले गए, जो स्पष्ट तौर पर दोनों देशों के आपसी संबंधों के महत्व को दिखाता है. एक वीडियो में पीएम मोदी पहले तो राष्ट्रपति बाइडेन को अपने पास आते देख चूक गए, लेकिन फिर उनसे हाथ मिलाने के लिए तेजी से मुड़े और उन्हें गले लगा लिया. जैसे ही राष्ट्रपति बाइडेन अपनी सीट की ओर बढ़ते हैं, पीएम मोदी उनसे कुछ ऐसा कहते हैं जिससे दोनों हंसने लग जाते हैं. वीडियो में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी नजर आ रहे हैं.

बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वार्षिक जी20 शिखर सम्मेलन के एक सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन, कोविड-19 वैश्विक महामारी और यूक्रेन संकट के कारण उत्पन्न वैश्विक चुनौतियों ने दुनिया में तबाही मचा दी है और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला ‘चरमरा’ गई है. भारत की जी-20 की आगामी अध्यक्षता का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि जब ‘(गौतम) बुद्ध और (महात्मा) गांधी की धरती पर जी-20 की बैठक होगी, तो हम सभी एकसाथ विश्व को शांति का ठोस संदेश देंगे.’

#WATCH | US President Joe Biden walks over to PM Narendra Modi before the start of #G20Summit in Bali, Indonesia.

