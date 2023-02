Video: अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन की पत्नी ने कमला हैरिस के पति को किया किस, देखें वायरल वीडियो

Joe Biden’s Wife Viral Video: जो बाइडन की पत्नी का एक वीडियो सोशल पर तेजी से वायरल हो रहा है. यूएस हाउस (US House) में जो बाइडेन (Joe Biden) की वाइफ का कमला हैरिस (Kamala Harris) के हसबैंड (Joe BidenWife Viral Video) को किस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. अब तक इसे लाखों लोग देख चुके हैं. अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडन (Jilla Biden) ने मंगलवार को कैपिटल हिल पर स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन से पहले उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के पति डग एमहॉफ को किस किया. जिसका वीडियो ट्विटर (Twitter Viral Video) पर वायरल हो गया. नेशनल कैपिटल में मंगलवार की रात, राष्ट्रपति जो बाइडन ने अपना दूसरा स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन दिया. इसके तुरंत बाद, दोनों के किस करने का वीडियो ट्विटर पर वायरल हो गया.

ट्विटर पर वीडियो को लोग अलग-अलग कैप्शन के साथ शेयर कर रहे हैं. एक व्यक्ति ने ट्विटर पर लिखा, “जिल बाइडन ने अभी कमला हैरिस के पति को होठों पर किस किया.” एक अन्य ने ट्वीट किया, “क्या जिल बाइडन ने कमला के पति को लिप्स पर किस किया.” रिपब्लिकन द्वारा प्रतिनिधि सभा का नियंत्रण करने के बाद, बाइडन विभाजित कांग्रेस के समक्ष अपना पहला महत्वपूर्ण भाषण दिया. उन्होंने रिपब्लिकन के “दोस्तों” को सहयोग करने के लिए प्रेरित किया.

अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बताया बेहतर

जो बाइडन ने मंगलवार (स्थानीय समयानुसार) को अपने स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन में कहा कि कोविड -19 और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के यूक्रेन पर आक्रमण के बावजूद अमेरिकी अर्थव्यवस्था “पृथ्वी पर किसी भी देश की तुलना में” बढ़ने के लिए बेहतर स्थिति में है. बाइडन ने नवनिर्वाचित हाउस स्पीकर केविन मैकार्थी का अभिवादन करते हुए अपनी स्पीच शुरू की.

Did Jill Biden just kiss Kamala’s husband on the LIPS?! pic.twitter.com/KvrUxSI8Lu

— Benny Johnson (@bennyjohnson) February 8, 2023