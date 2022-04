विवाद: अमेरिकी प्रोफेसर ने भारत को बताया गंदा देश, ब्राह्मण महिलाओं पर साधा निशाना

नई दिल्ली. एक अमेरिकी महिला प्रोफेसर का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने अप्रवासी भारतीयों के बारे में भड़काऊ टिप्पणी की है. प्रोफेसर की पहचान एमी वैक्स के रूप में हुई है, जो पेन्सिलवेनिया यूनिवर्सिटी में कानून पढ़ाती हैं. उन्होंने यह बयान ‘टकर कार्लसन टुडे’ कार्यक्रम के दौरान टीवी पर दिया. प्रोफेसर वैक्स ने टॉक शो में उन लोगों के खिलाफ कई भड़काऊ टिप्पणियां कीं, जो अमेरिका के आलोचक हैं.

वैक्स ने एक राजनीतिक टिप्पणीकार टकर कार्लसन से कहा, “पश्चिमी देशों के लोगों के योगदान के लिए पश्चिमी लोगों के खिलाफ गैर-पश्चिमी लोगों की नाराजगी शर्म की बात है औ यह वास्तव में असहनीय है.” वैक्स ने एशियाई और दक्षिण एशियाई भारतीय डॉक्टरों की भी आलोचना की. उन्होंने कहा, “ये लोग नस्लवाद विरोधी पहल करने के लिए यहां चले आते हैं.” उन्होंने खास कर भारत की ब्राह्मण महिलाओं को निशाना बनाया.

उन्होंने कहा, “समस्या यह है कि उन्हें सिखाया जाता है कि वे हर किसी से बेहतर हैं क्योंकि वे ब्राह्मण हैं और फिर भी उनका देश गंदा है… उन्हें पता है कि हमने उन्हें हर तरह से पछाड़ दिया है.. इससे वे क्रोधित महसूस करते हैं, ईर्ष्या महसूस करते हैं, शर्म महसूस करते हैं… यह बहुत खराब स्तर की कृतघ्नता पैदा करता है.”

Wax then attacks Indian immigrants for criticizing things in the US when “their country is a shithole” and goes on to say that “the role of envy and shame in the way that the third world regards the first world […] creates ingratitude of the most monstrous kind.” pic.twitter.com/dUL9coinS9

— nikki mccann ramírez (@NikkiMcR) April 11, 2022