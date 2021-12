US UK New Travel Rules: ओमिक्रॉन को लेकर यूके-यूएस सख्त, भारत समेत कई देशों के लिए बदले यात्रा नियम

नई दिल्ली: तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन (Covid New Variant Omicron) के मामलों को देखते हुए अमेरिका (America) और यूनाइटेड किंगडम (UK) ने अपने यात्रा नियमों (UK US Travel Rules) में बदलाव किया है. यूएस और यूके दोनों ने ही भारत (US Travel Rules For India) समेत अन्य देशों के यात्रियों के लिए कोविड -19 टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट को लाना अनिवार्य कर दिया है. या फिर निगेटिव रिपोर्ट के अलावा संक्रमण से ठीक होने वाला सबूत दिखाना होगा.

यात्रा नियमों का नया प्रोटोकॉल अमेरिका में 6 दिसंबर यानि सोमवार से लागू हो जाएगा जबकि वहीं यूके में यह नियम 7 दिसंबर से लागू होगा.

भारतीय अधिकारियों ने अमेरिका द्वारा यात्रा नियमों में बदलाव की जानकारी देते हुए कहा कि अमेरिका की तरफ से किए गए बदलाव 2 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों पर लागू होंगे. संशोधित नियम 6 दिसंबर सुबह 10:31 बजे से लागू हो जाएगा. अब से किसी भी विदेशी यात्री को अमेरिका पहुंचने पर कोविड-19 रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा.

यात्रा नियमों में बदलाव के बाद अब यात्रियों को यात्रा से एक दिन पहले की कोविड निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य रुप से दिखानी होगी. इसके साथ ही यात्रा से 90 दिन पहले का कोविड से ठीक होने का प्रमाण पत्र दिखाना होगा.

UK जाने वाले यात्रियों के लिए ये होंगे नियम

ब्रिटेन के नए यात्रा नियम 7 दिसंबर से सुबह 4 बजे से लागू हो जाएंगे. नए संशोधित नियम 12 या उससे अधिक उम्र के सभी यात्रियों के लिए लागू होंगे. यात्रा करने से पहले यात्रियों को आरटीपीसीआर कोविड-19 टेस्ट की रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा.

कोविड टेस्ट रिपोर्ट यात्रा से दो दिन पहले की होनी चाहिए. इससे पहले की कोविड रिपोर्ट यात्रा के लिए मान्य नहीं होगी चाहे वह नकारात्मक रिपोर्ट ही क्यों न हो. यात्रा करने वाले 11 वर्ष से कम उम्र के बच्चों समेत कुछ लोगों को कोविड टेस्ट में छूट दी गई है.

गौरतलब है कि इस यूके में लगभग 160 ओमिक्रॉन के मामले मिले हैं जबकि वहीं अगर अमेरिका की बात करें तो यहां कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 20 मामले सामने आ चुके हैं. ओमिक्रॉन का सबसे पहले मामला दक्षिण अफ्रीका से सामने आया था. ओमिक्रॉन के मामलों में तेजी आने के बाद अब एक बार फिर दुनिया भर के देशों ने अपने यात्रा नियमों को सख्त कर दिया है. भारत सरकार ने भी उच्च जोखिम देशों से आने वाले यात्रियों के यात्रा नियमों में बदलाव किया है. विश्व भर में अब तक ओमिक्रॉन के करीब 300 करीब मामले सामने आ चुके हैं.

