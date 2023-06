USA Flight Crazy Landing: अमेरिका में एक विमान के पायलट का हैरतअंगेज कारनामा देखने को मिला. यात्रियों से भरी एक अमेरिकन विमान बिना फ्रंट लैंडिंग गियर के ही एयरपोर्ट पर उतारी गई. इस घटना की एयरपोर्ट अथॉरिटी ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी. बताया कि इस घटना में किसी भी यात्री को चोट नहीं आई है. सभी यात्री सुरक्षित उतर लिए गए हैं. अमेरिका की डेल्टा विमान चार्लोट डगलस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बुधवार 28 जून को बिना फ़्रंट गियर के ही लैंड कराया गया था. हालांकि, घटना के बाद से एयरपोर्ट के रनवे को बंद कर दिया गया है. प्लेन को भी रनवे से हटाया जा रहा है.

डेल्टा विमान बोइंग 717 में कुल 96 यात्री सवार थे. ये विमान स्थानीय समय अनुसार, 7.25 बजे सुबह रवाना हुआ था. डेल्टा प्लेन के अधिकारियों ने बताया कि डगलस एयरपोर्ट पर पहुंचते ही इसके फ़्रंट गियर का इमरजेंसी अलार्म बज गया था. हालांकि, पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए, मिक्स्ड एप्रोच के साथ विमान को सुरक्षित लैंड कराया.

🚨#WATCH: As video inside a Delta Flight makes an emergency landing that landed with broken nose gear up

📌#Charlotte | #Northcarolina

Watch incredible video showing the inside of a Boeing 717 Delta Flight 1092 during its emergency landing at Charlotte Douglas International… pic.twitter.com/31UYiTdGLp

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) June 28, 2023