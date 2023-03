China: वाह! क्या स्ट्रेंथ है... अपनी जुड़वा बेटियों के साथ पिता ने किया गजब का वर्कआउट, वीडियो देख दंग रह जाएंगे आप

बीजिंग: चीन के फुजिआन प्रांत (Fujian Province) का एक वीडियो खूब पसंद किया जा रहा है. वीडियो में एक ताकतवर पिता अपनी दो बेटियों के साथ पुल-अप करता दिखाई दे रहा है. देखा जाए तो यह एक ट्रेंड भी बन गया है, जिसमें बच्चों के साथ उनके पिता कठिन वर्कआउट (Tough Workout) करते नजर आते हैं. ट्विटर पर पीपल्स डेली चाइना ने इस वीडियो को पोस्ट किया हुआ है, जिसमें ट्विन्स बेटियां अपने पिता का पैर पकड़कर हुए लटकी हैं, और उनके डैड पुल-अप्स कर रहे हैं. वीडियो को ‘डैड स्ट्रेंथ’ कैप्शन के साथ ट्वीट किया गया है. ऐसे और भी तमाम वीडियो हैं, जिसमें बच्चों के डैड अपनी ताकत दिखाने के लिए बच्चों का सहारा लेते हैं.

पीपल्स डेली चाइना ने अपने ट्विटर हैंडल पर 23 सेकंड का एक क्यूट वीडियो पोस्ट किया है. नजारा किसी चिल्ड्रन पार्क का है, जिसमें बच्चे अपने माता-पिता के साथ झूला झूलने के लिए आये हुए हैं. वीडियो में ट्विन्स बेटियों के डैड भी घूमने के लिए आए हैं. बच्ची के पिता सबसे पहले कूदकर रॉड पकड़ते हैं, इसके बाद उनकी पहली बेटी दाहिना पैर पकड़कर लटकती है और दूसरी बायां पैर. फिर उनके डैड 7 बार पुल-अप्स करते हैं.

Dad strength! A father in southeast China’s Fujian Province completes his pull-up workout with “help” from his two daughters. pic.twitter.com/zV9JpSJ9pj

— People’s Daily, China (@PDChina) March 16, 2023