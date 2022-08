VIDEO: इस आग से अंतरिक्ष तक हाहाकार, धूं-धूं कर जल रहे हैं 70 लाख टायर, आसमान में काले धुएं का गुबार

कुवैत से आई भीषण आग की एक तस्वीर ने हैरान कर दिया है. दरअसल ये आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई है. यहां सुलैबिया क्षेत्र में रेतीली मिट्टी में लगभग 70 लाख वाहनों के टायर को जलाया जा रहा है. इसके साथ ही कुवैत ने दुनिया में सबसे बड़ा टायर डंप किया है. करीब 6 एकड़ के सुविधा केंद्र में स्थित इन टायर्स में लगी आग से निकले घने धुएं को सैटेलाइट इमेज के जरिए कैद किया गया.

माना जा रहा है कि टायर कुवैत और अन्य देशों दोनों के हैं, जिन्होंने नष्ट करने के लिए भुगतान किया गया है. इस काम में 4 कंपनियां लगी हुई हैं.

Kuwait has accumulated the biggest tyre dump in the world (50 million tyres on various sites). And this is what happens when it catches fire. pic.twitter.com/QBPULc4D05

— James Melville (@JamesMelville) August 21, 2022