Video: शाहरुख खान के गाने 'बेशरम रंग' पर नाच रहे बिलावल भुट्टो? जानें वायरल वीडियो का सच

इस्लामाबाद. शाहरुख खान की जल्द ही आने वाली फिल्म पठान (Pathan) के विवादित गाने ‘बेशरम रंग’ (Besharam Rang) पर डांस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक शख्स इस गाने पर थिरकता दिख रहा है. सोशल मीडिया पर लोग इस शख्स को पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो (Bilawal Bhutto) समझ रहे हैं. इसी के चलते डांस कर रहे इस शख्स के जबरदस्त मूव्स का मजाक बना रहे हैं. दरअसल बिलावल भुट्टो की तरह दिखने वाले इस शख्स का नाम महरोज बेग है जो कि कराची में मीडिया साइंसेस की पढ़ाई करता है.

इस वीडियो में दिख रहे शख्स को बिलावल भुट्टो बताने वाले पाकिस्तानी लेखक तारिक फतेह हैं, जिन्होंने वीडियो शेयर करके लिखा है, ‘पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो वह कर रह हैं जो वह बखूबी कर पाते हैं.’ हालांकि फतेह के इस वीडियो के जवाब में असल वीडियो शेयर किया गया है. वायरल हो रहे इस वीडियो को इनाया खान नाम की इंस्टाग्राम यूजर ने शेयर किया है. जो कि इस वीडियो में बिलावल जैसे दिखने वाले युवक महरोज के साथ डांस कर रही हैं. वीडियो के साथ लिखे गए कैप्शन में लिखा है कि ये डांस परफॉर्मेंस इनाया की बहन की शादी के फंक्शन की है.

Pakistan’s Foreign Minister Bilawal @BBhuttoZardari doing what he does best. pic.twitter.com/8BTlGWOwQB

— Tarek Fatah (@TarekFatah) January 22, 2023