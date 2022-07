शिकागो में फ्रीडम परेड के दौरान छत से बरसी अंधाधुंध गोलियां, देखें VIDEO

वॉशिंगटन. अमेरिका के शिकागो में स्वतंत्रता दिवस परेड के दौरान एक घर की छत से गोलियां बरसाए जाने से 6 लोगों की मौत हो गई, 57 घायल हो गए. वारदात के बाद वहां अफरा-तफरी फैल गई. दहशत के कारण परेड देखने आए लोग सामान छोड़कर भाग खड़े हुए. शिकागो के उपनगर हाईलैंड पार्क में फ्रीडम डे परेड का आयोजन किया जा रहा है. फायरिंग शुरू होने के 10 मिनट के अंदर परेड रोक दी गई. इसका एक वीडियो भी ट्विटर पर शेयर किया गया है. जिसमें गोलीबारी से दहशत में आए लोगों को इधर-उधर भागते देखा जा सकता है.

ट्विटर पर वायरल एक वीडियो को एक दर्शक ने शूट किया था. इलिनोइस फोर्थ ऑफ जुलाई परेड में कम से कम 25 गोलियां चलाई गईं. एक पत्रकार ने पांच लोगों को खून से लथपथ देखा. फायरिंग की आवाज सुनते ही लोग हाइलैंड पार्क से भागने लगे. उन्होंने अपनी कुर्सियों, बच्चों के वॉकर और कंबल को वहीं छोड़ दिया.

BREAKING: Shooting reported in downtown Highland Park, Illinois, in the area of a July 4th parade, multiple people shot pic.twitter.com/EEXWJRxSyp

— REAL SOPHY’S DIARIES (@AmericaToday15) July 4, 2022