VIDEO: क्यों बन रहे हो पैरासाइट, अपने देश वापस जाओ- पोलैंड में भारतीय पर नस्लीय टिप्पणी

वारसॉ. पोलैंड की राजधानी वारसॉ में एक भारतीय व्यक्ति के साथ नस्लीय दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है. फिलहाल घटना किस तारीख को हुई है इसकी जानकारी नहीं है. लेकिन क्लिप अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रही है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक अमेरिकी भारतीय नागरिक को परजीवी, नरसंहारी और आक्रमणकारी कह रहा है. वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यूजर्स ने इस पर काफी तीखी प्रतिक्रिया दी है.

सोशल मीडिया पर यूजर्स क्लेम कर रहे हैं कि घटना पोलैंड की राजधानी वारसॉ के एट्रियम रेडुटा शॉपिंग सेंटर के बाहर की है. वीडियो में देखा जा सकता है कि अमेरिकी शख्स भारतीय व्यक्ति से पहले सवाल करता है और पूछता है कि आप पोलैंड में क्यों हैं? इस बात का जवाब भारतीय युवक नहीं देता है. युवक सिर्फ इतना पूछता है कि आप वीडियो क्यों बना रहे हैं? लेकिन अमेरिकी शख्स चुप नहीं होता और कई मिनटों तक नस्लीय टिप्पणी करता रहता है.

Shameful display of racism directed towards an ethnic minority Indian in Poland 👇 pic.twitter.com/9kQBHBLWB8

— Wasiq Wasiq (@WasiqUK) September 2, 2022