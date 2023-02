VIDEO: जब आसमान में आमने-सामने आए चीन और अमेरिका, एक दूसरे को तरेरी आंख...दी चेतावनी

वॉशिंगटन: अमेरिका में दिखे चीनी जासूसी गुब्बारे के बाद से दोनों देशों के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है. अब विवादित साउथ चाइना सी पर अमेरिकी नौसेना टोही जेट ने 21,500 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरी. यह विवादित पारासेल द्वीप समूह से 30 मील दूर है, जो लगभग 130 छोटे प्रवालद्वीपों का एक समूह है, इसमें सबसे बड़ा चीनी सैन्य ठिकानों का घर है. इस दौरान अमेरिकी नौसेना पी -8 पोसीडॉन के रेडियो पर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) हवाई अड्डे से आवाज आई. चीनी पायलट द्वारा कहा गया ‘अमेरिकी विमान, चीनी हवाई क्षेत्र 12 समुद्री मील दूर है. अगर आप और आगे आते हैं तो इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे.’

सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, कुछ ही मिनटों में अमेरिकी जेट को हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस एक चीनी J-11 फाइटर जेट द्वारा रोक दिया गया था. चीनी जेट बाएं विंग से लगभग 500 फीट की दूरी पर दिखाई दिया और इसने एक घंटे से अधिक समय तक अमेरिकी P-8 पोसिडॉन समुद्री गश्ती विमान के बगल में उड़ान भरी. चीनी फाइटर जेट इतना करीब था, सीएनएन के चालक दल पायलटों को अपना सिर घुमाकर देख पा रहे थे. अमेरिकी विमान के पायलट लेफ्टिनेंट निक्की स्लॉटर ने पीएलए विमान का स्वागत किया. पीएलए लड़ाकू विमान, यह यूएस नेवी पी-8ए है… मैंने आपको अपनी बाईं विंग से दूर कर दिया है और मैं पश्चिम की ओर बढ़ना चाहता हूं. मैं अनुरोध करता हूं कि आप भी ऐसा ही करें. चीनी लड़ाकू विमान की ओर से कोई जवाब नहीं आया, वह 15 मिनट तक अमेरिकी विमान का एस्कॉर्ट किया. सीएनएन ने बताया कि यह अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ने का ठोस सबूत है.

This was my view of a Chinese J11 fighter jet about 500ft off the wing of a U.S. Navy surveillance plane…that was intercepted today over the South China Sea after stern radio warnings from #China’s PLA. We’ll take you on board the P8 on @NBCNightlyNews @NBCNews… pic.twitter.com/knbl4CC7V9

— Janis Mackey Frayer (@janisfrayer) February 24, 2023