काहिरा: सोशल मीडिया पर रोजाना कई वीडियो वायरल होते हैं और यूजर्स भी उनपर जबरदस्त प्रतिक्रिया देते हैं. न्यूजवीक की रिपोर्ट के अनुसार, हाल ही की एक घटना ने लोगों को हैरान कर दिया. एक ग्राफिक वीडियो में उस क्षण को कैद किया गया था जब एक टाइगर शार्क ने समुद्र में तैर रहे एक रूसी व्यक्ति पर हमला किया. यह घटना मिस्र के हूर्घाडा तट पर घटी है. शख्स ने अपने को बचाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन अंत में वह जंग हार गया क्योंकि शार्क ने उसे चारों ओर से घेरा हुआ था.

ऑनलाइन वायरल हो रहे फुटेज के मुताबिक, व्लादिमीर पोपोव (23) मिस्र के हूर्घाडा में एक समुद्र तट पर तैर रहा था, तभी उसपर टाइगर शार्क ने हमला कर दिया. हमले के बाद, लड़के को पानी में संघर्ष करते देखा जा सकता है. वहां खड़े लोग यह खौफनाक मंजर देख रहे थे लेकिन वे शख्स को बचाने के लिए कोई उपाय नहीं ढूंढ सके. वीडियो में लड़का हेल्प हेल्प…की गुहार लगा रहा है लेकिन सभी खौफ में थे.

