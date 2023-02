VIDEO: अमेरिकी फाइटर जेट ने ऐसे ध्वस्त किया चीन का जासूसी गुब्बारा, बाइडन ने पायलटों को दी बधाई

वॉशिंगटन. अमेरिकी फाइटर जेट (American Fighter Jet) ने शनिवार को दक्षिण कैरोलिना (South Carolina) के तट पर एक संदिग्ध चीनी जासूसी बैलून को मार गिराया. उस क्षण का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस मामले के बाद से चीन और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ गया है. पेंटागन के अधिकारियों ने कहा कि यह जासूसी गुब्बारा उत्तरी अमेरिका में कई दिनों से उड़ रहा था. इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने जासूसी गुब्बारे को मार गिराने की मंजूरी दी, सैन्य अधिकारियों ने राष्ट्रपति के फैसले का समर्थन करते हुए F-22 फाइटर जेट से मिसाइल दागी, और स्पाई बैलून को नष्ट कर दिया.

ट्विटर उपयोगकर्ता हेली वाल्श (Haley Walsh) ने पोस्ट किया कि ‘उन्होंने दक्षिण कैरोलिना के एक लोकप्रिय रिसॉर्ट शहर मायर्टल बीच में स्पाई गुब्बारे के विस्फोट सुना और महसूस किया. इसी दौरान मायर्टल बीच, साउथ कैरोलिना, और बोर्डवॉक बीच पर मौजूद भीड़ ने खुशी मनाई, जब F-22 फाइटर जेट की मिसाइल ने गुब्बारे को नष्ट किया.’

Heard and felt the explosion in Myrtle Beach, SC #ChineseSpyBalloon #Balloon pic.twitter.com/ADKcdLFIBQ

🚨#BREAKING: Incredible HD footage of the Chinese surveillance balloon being shot down

🚨#MyrtleBeach l #SC

Watch incredible HD video of the moment when the Chinese surveillance balloon was shot down by a single missile from an F-22 fighter jet from Langley Air Force Base pic.twitter.com/KjwTrgcvcb

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) February 4, 2023