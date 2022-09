वियतनाम: सरकारी अधिकारी का मजाक उड़ाना पड़ गया भारी, फेमस नूडल विक्रेता हुआ गिरफ्तार

हनोई (वियतनाम): एक शीर्ष सरकारी अधिकारी का मजाक उड़ाने वाले वायरल वीडियो को लेकर वियतनाम में एक मशहूर नूडल विक्रेता को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस ने इस मामले की जानकारी दी. देश के कम्युनिस्ट शासकों के आलोचकों के खिलाफ यह नवीनतम कार्रवाई है. पुलिस ने बुधवार देर रात एक बयान में कहा कि, 38 वर्षीय बुई तुआन लाम, दानांग शहर में बीफ नूडल स्टॉल चलाता है. उन पर वर्तमान सरकार की ऑनलाइन केटेंट नीतियों के दिशानिर्देशों के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का आरोप है. लेकिन उन्हें किस अपराध में गिरफ्तार किया गया अभी ये स्पष्ट नहीं है.

2021 में, उन्हें पुलिस द्वारा सेलिब्रिटी शेफ ‘नुसरेट गोके’ जिन्हें “सॉल्ट बे” के नाम से भी जानते हैं, उनकी नकल करने के आरोप में, समन किया गया था. जब वियतनाम के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री को तुर्की के शेफ के लंदन रेस्तरां में सोने से सना हुआ खाना खाते हुए कैमरे में पकड़ा गया था.

पुलिस के बयान में कहा गया, “लाम कई ‘नागरिक समाज संगठनों’ का सदस्य भी है, जो वास्तव में राज्य विरोधी समूह हैं,” अधिकारियों ने उन्हें बार-बार ऐसी सामग्री पोस्ट करने के खिलाफ चेतावनी दी थी जो नेताओं के सम्मान और प्रतिष्ठा का अपमान करती थी. पुलिस के समन पर, लाम ने गोमांस पर मंत्री का मजाक उड़ाने से इनकार किया था, जिसकी $2,000 तक की बिक्री हुई थी. बृहस्पतिवार को फोन करने पर लाम ने कॉल का कोई जवाब नहीं दिया.

ऑनलाइन फूड ब्लॉगिंग जिससे जनता आकर्षित होती है और ब्लॉगर की बिक्री बढ़ती है. इस पर वियतनाम सरकार ने आपत्ति जताते हुए कड़े प्रतिबंध लगाए हैं. इस पर वियतनाम की चौतरफा आलोचना हो रही है.

न्यूयॉर्क के एक मानवाधिकार संगठन ने ‘लाम’ का वीडियो देखने के बाद उसे पुलिस से तुरंत रिहा करने की मांग की और ये भी कहा कि लोगों को अपने विचार व्यक्त करने पर गिरफ्तार करना बंद करें.

Outrageous & unacceptable that noodle seller Bui Tuan Lam now arrested by #Vietnam authorities under article 117 of the penal code. Making fun of ridiculous luxury steak eating Home Affairs Minister To Lam should NOT be a crime. @MOFAVietNam @FMBuiThanhSon https://t.co/t3W4YVt92Q pic.twitter.com/3vkUS2SfTc

— Phil Robertson (@Reaproy) September 8, 2022