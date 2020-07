Covid-19: आखिरी सांसे ले रही मां को एक नज़र देखने के लिए अस्पताल की खिड़की पर चढ़ गया शख्स

The son of a Palestinian woman who was infected with COVID-19 climbed up to her hospital room to sit and see his mother every night until she passed away. pic.twitter.com/31wCCNYPbs — Mohamad Safa (@mhdksafa) July 18, 2020



Tears, nothing but tears for that boys mum but that boy is an angel.

Can this become any more sad when we are only able to comfort our loved ones through a window, phone or tablet? Then I am also so thankful that we can even do that. She saw her son’s face one last time - I pray she is in peace now.🙏

What a wonderful son. Brought tears to my eyes and a lump to my throat at such love and caring

दुनिया भर के कई देशों में कोरोना संक्रमण (Coronavirus) ने कहर बरपाया हुआ है. कई देशों से ऐसी दिल तोड़ देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिनमें लोग अपने माता-पिता या फिर अन्य रिश्तेदारों से आखिरी बार भी नहीं मिल पा रहे हैं. ऐसी ही एक दिल दुख देने वाली तस्वीर फिलीस्तीन के (Palestine) एक अस्पताल से आई है, जहां एक बेटा अस्पताल में आखिरी सांसे ले रही अपनी मां की आखिरी झलक के लिए अस्पताल की काफी ऊंची खिड़की पर बैठा हुआ है.मिली जानकारी के मुताबिक, इस शख्स की मां कोविड-19 (COVID-19) से संक्रमित थीं और अस्पताल में आखिरी सांसे ले रही थीं. सोशल मीडिया पर वायरल हुई इस तस्वीर के बारे में बताया जा रहा है कि नज़र आ रहे शख्स का नाम जिहाद अल-सुवैती ( Jihad Al-Suwaiti) है, जो कि वेस्ट बैंक के बेत आवा शहर का रहने वाला है. जिहाद की मां 73 वर्षीय राशमी सुवैती हेब्रोन स्टेट हॉस्पिटल (Hebron State Hospital) के ICU में एडमिट थीं और उनका कोरोना संक्रमण का इलाज चल रहा था.मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 30 वर्षीय जिहाद अपनी मां की एक झलक के लिए रोजाना इसी खिड़की के बाहर बैठा रहता था. हालांकि राशमी कोविड-19 संक्रमण से उबर नहीं पाईं और बीते गुरुवार को उनकी मौत हो गयी. इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर मोहम्मद साफा नाम के एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने सबसे पहले शेयर किया था.साफा यूनाइटेड नेशंस में अहम पद पर काम करते हैं. उन्होंने ट्वीट के साथ लिखा है- फिलीस्तीन का लड़का रोज़ अस्पताल की दीवार पर चढ़कर इस ऊंची खिड़की पर बैठा रहता था जिससे ICU में कोरोना का इलाज करा रही उसकी मां की एक झलक उसे मिल जाए, लेकिन अफसोस! साफा के आलाव कई सारे लोगों ने तस्वीर शेयर की है और दुख जाहिर किया है.