VIDEO: हाईवे पर दो ट्रेलरों के बीच आ गया बाइक सवार, सिर से टकराया पहिया, बगल से छूकर ऐसे निकल गई मौत

दुनिया में चीजें किसी कारण के चलते अपने समय और गति से घटती हैं. ये चीजों के लिए तर्क देने का सबसे आसान तरीका होता है. लेकिन कुछ चीजें दुनिया में ऐसी भी घटित होती हैं जो लोगों को आश्चर्यचकित कर देती हैं और भाग्य और चमत्कार पर विश्वास करने पर मजबूर कर देती हैं. ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है जिसने लोगों को हैरान कर दिया है. इस वीडियो में व्यस्त हाईवे पर तेज स्पीड में चल रहे दो ट्रेलरों के बीच में कैसे एक बाइक सवार आ जाता है ये साफ दिखाई दे रहा है.

वीडियो में दिख रहा है कि कैसे एक व्यस्त सड़क, या फिर हाईवे पर तीन बड़े ट्रेलर एक के बगल में एक चल रहे हैं. इसमें दो दाईं तरफ हैं जबकि एक बाईं तरफ. इसी में पीछे से तेज स्पीड में एक बाइक सवार आता है. बाइक की स्पीड इतनी तेज होती है कि ये दाईं तरफ चल रहे ट्रेलर के संपर्क में आ जाती है और बाइक सवार को तेजी से फेंक देती है. बाइक सवार पहले ट्रक के रियर टायर से और दूसरे ट्रक के पहले टायर के संपर्क में आकर तेजी से सड़क पर फेंक देती है.

Terrifying & lucky at the same time! 😱pic.twitter.com/wyJyJALY22

— Shocking Video (@ShockingVideo_) March 20, 2023