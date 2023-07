Viral Video: पिट बुल कुत्ते के हमले की घटनाओं ने पिछले साल तब सुर्खियां बटोरीं जब इस क्रूर जानवर ने लखनऊ में एक वृद्ध महिला को मार डाला था. उसके बाद इस प्रजाति के कुत्ते के हमले की खबर लगातार आते रही. कुछ समय पहले ऐसी घटना हरियाणा और गाजियाबाद में देखने को मिली. अभी फिर एक बच्चे का वीडियो वायरल हो रहा है, जो कुत्ते के हमले से बाल-बाल बच गया. हालांकि, पहले बच्चा ही पिटबुल कुत्ते को पानी की बोतल से मारने लगा था.

वीडियो को माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट पर क्रेजी क्लिप्स (Crazy Clips) द्वारा अपलोड किया गया है. एक ट्विटर पेज जो वायरल वीडियो और अन्य चीजें पोस्ट करता है. इस क्लिप को अब तक ट्विटर पर 26.5 मिलियन लोग देख चुके हैं. वीडियो में, एक बच्चा पिट बुल को पानी की बोतल से मारता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि कुत्ता अपने मालिक के साथ खड़ा था. कुछ लोगों ने बच्चे को कुत्ते से दूर रहने को कहा. लेकिन बच्चा वापस लौटकर कुत्ते को बेरहमी से मारने लगा. इससे पिट बुल क्रोधित हो गया और उसने बच्चे पर हमला करने का प्रयास किया. इससे पहले कि पिटबुल कुत्ता बच्चे पर जानलेवा हमला करता उसके मालिक ने उसे रोक दिया और बच्चा डर कर भाग गया.

Toddler hitting a pit bull in the head with a water bottle 😳 pic.twitter.com/JFAP2Lw317

— Crazy Clips (@crazyclipsonly) July 3, 2023