Video: महिला ने अनजान शख्स के लिए खरीदा खाना, फिर उसके साथ हुई चौंकाने वाली घटना

लॉस एंजिलिस. अक्‍सर हम लोगों को सड़क चलते ऐसे अनजान लोग (Strangers) मिल जाते हैं, जो हमसे कोई ना कोई चीज मांगते हैं. जैसे कोई पैसे की जरूरत बताता है तो कोई खाना (Food) मांग लेता है. लेकिन बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं, जो सड़क पर मिले ऐसे जरूरतमंदों की मदद करते हैं. ऐसी ही एक घटना अमेरिका (United States) के लॉस एंजिलिस में रहने वाली महिला के साथ हुई.

यह महिला लॉस एंजिलिस में एक ग्रोसरी स्‍टोर में शॉपिंग करने गई थी. महिला ने लगभग अपने घर की जरूरत का सारा सामान खरीद लिया था. तभी वहां उसे एक व्‍यक्ति मिलता है. वह उससे कहता है कि वह अपना पर्स और पैसे घर भूल आया है. उसे भूख लगी है. क्‍या आप मेरे लिए खाना खरीद देंगी?

इस पूरी घटना का एक वीडियो बनाया गया. इस वीडियो को इंफ्लूएंसर इसाह गार्जा ने बनाया है. वही महिला से खाने की मांग करता है. 43 सेकंड की इस क्लिप में महिला उसके लिए खाना खरीदने को राजी हो जाती है. इससे पहले दोनों एक-दूसरे को नहीं जानते थे.

