विवेक अग्निहोत्री ने लगाया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पर हिंदू फोबिया का आरोप, VIDEO शेयर कर मांगा सपोर्ट

नई दिल्ली. ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने प्रसिद्ध फिल्म निर्माता विवेक रंजन अग्निहोत्री के व्याख्यान देने पर प्रतिबंध लगा दिया है. वह अक्सर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सक्रिय रूप से बोलते हैं और इस समय यूरोप में ‘ह्यूमैनिटी टूर’ पर हैं. ‘द कश्मीर फाइल्स’ के डायरेक्टर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि ‘हिंदू शब्द’ रेगुलेटेड है.

फिल्म निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में बोलने से मना कर दिया गया. अग्निहोत्री ने कहा, “उन्होंने मेरा कार्यक्रम रद्द कर दिया. लेकिन वास्तव में, उन्होंने हिंदू नरसंहार और हिंदू छात्रों की आवाज को रोका है जो कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अल्पसंख्यक हैं.” उन्होंने आगे कहा, “ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अध्यक्ष के तौर पर जिसे चुना है, वो एक एक पाकिस्तानी है. कृपया मेरे इस सबसे कठिन लड़ाई को सबके साथ साझा करें और मेरा समर्थन करें.”

Yet another Hindu voice is curbed at HINDUPHOBIC @OxfordUnion.

They have cancelled me. In reality, they cancelled Hindu Genocide & Hindu students who are a minority at Oxford Univ. The president elect is a Paksitani.

Pl share & support me in this most difficult fight. pic.twitter.com/4mGqwjNmoB

— Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) May 31, 2022