VIDEO: मीटिंग में कांपने लगे पुतिन के पैर, लोगों बोले- 'मोर्स कोड' या पार्किंसन से हैं पीड़ित

कीव: व्लादिमीर पुतिन के स्वास्थ्य के बारे में पिछले एक साल से अटकलें लगाई जा रही हैं. कई रिपोर्टों में अस्पष्ट और अप्रमाणित रूप से दावा किया जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति कैंसर या पार्किंसंस रोग से पीड़ित हैं. और अब, एक वीडियो में पुतिन को अपना पैरों को मरोड़ते और झटकते हुए देखा जा सकता है, ने एक बार फिर उनके स्वास्थ्य के बारे में सवाल पैदा कर रहे हैं. रूसी राष्ट्रपति की उनके बेलारूसी समकक्ष अलेक्जेंडर लुकाशेंको के साथ बैठक की एक क्लिप यूक्रेनी आंतरिक मामलों के सलाहकार एंटोन गेराशचेंको द्वारा साझा की गई थी.

एंटोन गेराशचेंको ने ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, ‘लुकाशेंको के साथ उनकी मीटिंग के दौरान पुतिन का पैर. क्या यह मोर्स कोड़े है?’ न्यूज आउटलेट विसेग्रेड ने भी कथित वीडियो को शेयर करते हुए कहा, ‘लगता है कुछ गड़बड़ है.’ वहीं, @AdinOfCrimea नाम से एक मीटिंग का पूरा वीडियो ट्वीट किया गया जिसमे लिखा गया है, ‘जिन्हें लगता है कि ये वीडियो एडिटेड है, यहां ओरिजिनल वीडियो है. चाहे बेचैन हो या चिकत्सीय समस्या, यह विश्व मंच पर सामान्य व्यवहार नहीं है. मैंने पार्किंसंस से मरने वाले अपने पिता की 7 साल तक देखभाल की थी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये पार्किंसन का शुरुआती लक्षण है, लेकिन आप निर्णय ले सकते हैं.’

For those saying it’s edited video, here is original. Whether restless or medical, it’s not normal behavior on world stage. 7 years cared for father that died with Parkinson’s. I can attest it looks like later early stages, but you be the judge. pic.twitter.com/TUtnvyFZVG

— Adin of Crimea (@AdinOfCrimea) February 17, 2023