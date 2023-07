नई दिल्‍ली. यूक्रेन पर हमला करने के बाद से ही रूस के राष्‍ट्रपति व्‍लादिमीर पुतिन को पश्चिमी देशों की मीडिया में एक तानाशाह के तौर पर दिखाया गया. उनपर बड़ी संख्‍या में लोगों की हत्‍या करने के लिए मुकदमा भी चलाया गया. इस कठोर छवि से अलग एक नया चेहरा रूसी राष्‍ट्रपति का बुधवार को देखने को मिला. रूस के सरकारी दफ्तर क्रेमलिन की तरफ से राष्‍ट्रपति व्‍लादिमीर पुतिन का एक आठ साल की बच्‍ची के साथ मुलाकात का वीडियो शेयर किया गया. इस वीडियो में पुतिन बच्‍ची की परेशानी को सुनते और उसका हल निकालते हुए नजर आ रहे हैं.

इस बच्‍ची का नाम रायसज अकिपोवा है. कुछ दिनों पहले पुतिन ने जब उसके गृह क्षेत्र दागिस्तान का दौरा किया था तब भीड़ के कारण वो बच्‍ची से मिल नहीं पाए थे. राष्‍ट्रपति से नहीं मिल पाने के कारण रायसज की रोती हुई तस्‍वीर काफी चर्चा में रही थी. इसके बाद पुतिन ने बच्‍ची और उसके परिजनों को मॉस्‍को बुलाया. उन्‍होंने बच्‍ची का तहेदिल से फूलों के साथ स्‍वागत किया. रायसत ने राष्‍ट्रपति से अपने गृह क्षेत्र के लिए बजट अनुदान मांगने के लिए वित्त मंत्री से फोन पर बात करने का अनुरोध किया था. पिछले महीने वैगनर ग्रुप के विद्रोह के बाद जारी किए गए इस वीडियो में पुतिन काफी दयालु, बच्‍ची के लिए चिंतित नजर आ रहे हैं.

Putin met with a girl from Derbent who was unable to see him during his trip to Dagestan

Last week, a video of 8 years old Raisat Akipova crying appeared on social media , and today president Putin gave her and her family a tour in the Kremlin

pic.twitter.com/5ruUFojRbs

— Эсса Али Essa Ali (@ESSA_A1I) July 4, 2023