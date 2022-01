समंदर के अंदर फटा ज्वालामुखी, आसमान पर छाया धुएं का गुबार, देखें खौफनाक VIDEO

वेलिंगटन (न्यूजीलैंड): टोंगा का हुंगा टोंगा ज्वालामुखी (Volcano) शनिवार को जबरस्त धमाके के साथ फूटा. यह विस्फोट इतना तेज था कि इसकी आवाज पड़ोसी देशों तक सुनाई दी. समुद्र के अंदर टोंगा ज्वालामुखी सक्रिय होने के बाद शनिवार को सुनामी का अलर्ट (Tsunami Alert) जारी किया गया. रिपोर्ट के अनुसार नुकुआलोफा समेत मुख्य द्वीप, टोंगटापु में भी सुनामी की लहरें टकराई हैं. समंदर के अंदर टोंगा ज्वालामुखी के इस विस्फोट का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media Video) पर कई यूजर्स ने शेयर किया. इस वीडियो में ज्वालामुखी के फटने के बाद धुएं का भयंकर गुबार देखने को मिला. वहीं इस ज्वालामुखी के विस्फोट से जुड़ी सैटेलाइट तस्वीरें भी इंटरनेट पर वायरल हो गई.

Satellite image of the Volcano Eruption in Tonga 🇹🇴. pic.twitter.com/9fuMZXgdme

— Jese Tuisinu (@JTuisinu) January 15, 2022