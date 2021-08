काबुल. अफगानिस्‍तान (Afghanistan) में जहां एक ओर तालिबान लड़ाकों (Taliban Fighters) के डर से लोग दहशत में देश छोड़कर भाग रहे हैं, वहीं कुछ महिलाएं तालिबानी हुकुमत के खिलाफ अब सड़कों पर निकल आई हैं. सोशल मीडिया (Social Media) पर इन महिलाओं का वीडियो तेजी से वायरल (Video Viral) हो रहा है जो काबुल में हाथों में तख्तियां लेकर अपने हक और अधिकारी के लिए प्रदर्शन कर रही हैं. अफगानिस्‍तान में तालिबान के कब्‍जे के बाद से ये अपनी तरह का पहला प्रदर्शन है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि चार महिलाओं ने अपने हाथों में तख्तियां पकड़ी हैं और नारे लगा रही है. सड़क पर जिस समय महिलाएं अपने हक के लिए प्रदर्शन कर रही होती है उस वक्‍त वहां पर तालिबान के लड़ाके गश्‍त कर रहे होते हैं. अल जज़ीरा के एक संवाददाता की ओर से शेयर की गई इस वीडियो में देखा जा सकता है कि महिलाएं सड़क पर मार्च कर रही है. हथियारबंद पुरुष महिलाओं को इशारा करते हुए कुछ बाल रहे हैं लेकिन कोई भी उनके प्रदर्शन के रास्‍ते में नहीं आता है. महिलाओ की मांग है कि अफगान की राजनीति, शासन और अर्थव्‍यस्‍था से जुड़े फैसलों में उनकी की हिस्‍सेदारी हो.

First reported women’s protest in Kabul following the takeover by the Taliban:

Four women holding handwritten paper signs stand surrounded by armed Taliban fighters

Indescribable courage:pic.twitter.com/1HtpQ4X2ip

— Leah McElrath 🏳️‍🌈 (@leahmcelrath) August 17, 2021