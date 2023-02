VIDEO: न्यूजीलैंड में कुदरत की तबाही का खौफनाक मंजर, बाढ़ से बचने के लिए लोगों ने फ्रीज और गद्दे को बनाया नाव

ऑकलैंड: न्यूजीलैंड इन दिनों चक्रवात गैब्रियल का कहर झेल रहा है. देश में 14 फरवरी को चक्रवात गेब्रियल (New Zealand Cyclone Gabrielle) के वजह से 11 लोगों की मौत हो गई है. भयंकर तबाही से न्यूजीलैंड में आपातकाल (Emergency In New Zealand) की घोषणा हो चुकी है. कुदरत का कहर इतना भयानक है कि इसने कई सड़कों को बहा दिया है, घरों में पानी भर दिया और 100,000 से अधिक लोगों को बिना बिजली के रहने को मजबूर कर दिया है. इस बीच एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें कई लोग बाढ़ के पानी से बचने के लिए फ्रीज और गद्दे का नाव बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं.

बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, इंटरनेट पर एक लाइव-स्ट्रीम वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें हॉक्स बे (Hawke’s Bay) में श्रमिकों को बाढ़ से नेविगेट करने के लिए रेफ्रिजरेटर और गद्दे का उपयोग करते हुए दिखाया गया है. यह वीडियो 37 मिनट का है, जो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो को 2 हजार से ज्यादा बार शेयर किया जा चुका है. कमेंट सेक्शन में लोग न्यूजीलैंड के लिए प्राथना कर रहे हैं.

न्यूज़ीलैंड स्थित एक समाचार वेबसाइट स्टफ के अनुसार, लोगों को छत से एयरलिफ्ट किया जा रहा है. एएफपी की एक रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 10,000 लोग विस्थापित हैं, शहर और कस्बे अभी भी बिजली और पीने के पानी के बिना हैं, और स्थानीय सरकारी अधिकारियों का अनुमान है कि सैकड़ों लोगों से अभी भी संपर्क किया जाना बाकी है. प्रधानमंत्री क्रिस हिपकिंस ने शुक्रवार को हॉक की खाड़ी क्षेत्र का दौरा किया और कहा कि ‘पूरा देश प्रभावित समुदायों के लिए महसूस कर रहा है.’ कुछ लोग बहुत ही नाजुक स्थिति में हैं.

बता दें कि न्यूजीलैंड में इस प्राकृतिक आपदा के बाद तीसरी बार आपातकाल की घोषणा की गई है, इससे पहले दो आपातकाल 2019 में क्राइस्टचर्च आतंकी हमले और 2020 में कोविड महामारी को दौरान लगाए गए थे. चक्रवात से हुई तबाही की कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ रही है.

