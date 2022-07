Heatwave: चीन में गर्मी चरम पर, पिघलने लगी घर की छत, उखड़ने लगी सड़कें

शंघाई: ब्रिटेन के बाद अब चीन में तापमान बढ़ता जा रहा है. मौसम वैज्ञानिकों ने ये आशंका जताई है की अगले 24 घंटे में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है.

रेड अलर्ट घोषित

शंघाई समेत 86 शहरों में इस भयावह गर्मी का असर देखने को मिल रहा है. इन शहरों के तापमान को बढ़ते देख चीन ने तीसरे स्तर का रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है. ये पिछले पांच साल में पहली बार ऐसा हुआ है.

Dozens of Chinese cities baked in scorching temperatures as heatwaves melted the roofs of buildings and buckled roads and sweltering weather drove people to seek the cool in raid shelters underground. https://t.co/6JzLUqXrQN

