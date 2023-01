Australia: ऑस्ट्रेलिया में छोटा सा 'कैप्सूल’ गायब होने से मचा हड़कंप, गंभीर बीमारी होने का खतरा, सरकार का अलर्ट जारी

न्यूमैन: पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में एक सिक्के से भी छोटे ‘रेडियोएक्टिव कैप्सूल’ के गायब होने से हड़कंप मचा हुआ है. दरअसल, इस कैप्सूल के अंदर रेडियोएक्टिव सीज़ियम-137 भरा हुआ है, आमतौर पर इसका इस्तेमाल खनन के काम में होता है. इसको छूने से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी होने का खतरा रहता है. पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की सुरक्षाबल और रिसर्च की टीम इसे ढूंढ रही है. इस महीने 10-16 जनवरी के बीच ट्रक से खनन साइट पर ले जाते समय न्यूमैन शहर और पर्थ शहर के बीच कहीं ये गिर गया था. सरकार को इस बात की डर है कि ये किसी आम नागरिक के हाथ न लगे.

न्यूमैन और पर्थ के बीच गिरा

दरअसल, 10-16 जनवरी के बीच पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में न्यूमैन के एक खदान में रेडियोधर्मी ‘कैप्सूल’ (Radioactive Caesium-137) ले जाने के दौरान कहीं गिर गया है. ये कैप्सूल इतना खतरनाक है कि सरकार को एडवाइजरी तक जारी करनी पड़ गयी है. इसे छूने मात्र से गंभीर बीमारी हो सकती है, यहां तक मौत भी हो सकती है. अधिकारियों के अनुसार ये ‘कैप्सूल‘ न्यूमैन और पर्थ के बीच ये कहीं पर गिरा है, जिनके बीच की दूरी 1400 किलोमीटर है. नागरिकों को चेतवानी दी गई है, यदि वे इसे देखते हैं इससे दूर रहें, छुएं नहीं.

ये भी पढ़ें- राष्‍ट्रपति भवन का मुगल गार्डन अब कहलाएगा अमृत उद्यान, आम लोगों के लिए 31 जनवरी से खुलेगा

छूने से हो सकता है कैंसर

डिपार्टमेंट ऑफ फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज ऑस्ट्रेलिया ने अपने बयान में कहा कि इस कैप्सूल का इस्तेमाल हथियार की तरह नहीं होता है. बल्कि रेडियोएक्टिव सीज़ियम-137 पदार्थ आमतौर पर खनन के काम में इस्तेमाल होता है. लेकिन इससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है. डिपार्टमेंट ने एक तस्वीर जारी की है जिसमे कैप्सूल लंबाई 8 एमएम और चौड़ाई 6 एमएम है. इसका साइज ऑस्ट्रेलियाई 10 सेंट के सिक्के से भी छोटा दिख रहा है.

An image of the capsule is below – pic.twitter.com/pbbtfZWEN9

— Chief Health Officer, Western Australia (@CHO_WAHealth) January 27, 2023