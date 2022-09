रूस के साथ जंग में जूझ रही यूक्रेनी सेना ने जब एक तोते को बचाया, जानें पूरा मामला

कीवः रूस के साथ बीते 7 महीने से जंग में जूझ रही यूक्रेनी सेना ने एक तोते की जान बचाई है. पूर्वी यूरोप के सबसे बड़े मीडिया आउटलेट नेक्स्टा ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें एक यूक्रेनी सैनिक अपने हाथ पर बैठे एक तोते को दुलारता हुआ दिखाई दे रहा है. इस तस्वीर के कैप्शन में दी गई जानकारी के मुताबिक, ‘ऑपरेशनल कमांड नॉर्थ के यूक्रेनी सैनिकों ने एक तोते को बचाया. पक्षी उस घर की सफाई के दौरान पाया गया, जिसमें कुछ दिन पहले तक आक्रमणकारी (रूसी सैनिक) रह रहे थे. यूक्रेनी सैनिक पक्षी को उसके भाग्य पर नहीं छोड़ सके और उस अपने साथ यूनिट में ले गए.’

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने अपने देश से वादा किया है कि रूसी सैनिकों द्वारा कब्जा किए गए कस्बों और शहरों को पुनः प्राप्त करने के लिए जवाबी कार्रवाई में कोई कमी नहीं की जाएगी. उन्होंने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा कि आप में से कुछ लोगों को यह लग सकता है कि इतनी सारी जीत के बाद हम शांत हैं. लेकिन, यह कोई खामोशी नहीं है. हम अपनी अगली रणनीति की तैयारी कर रहे हैं और पूरे यूक्रेन को मुक्त कराकर रहेंगे. यूक्रेन की सैन्य कमान ने शनिवार को कहा कि उसके बलों ने ओस्किल नदी के पूर्वी तट को सुरक्षित कर लिया है.

