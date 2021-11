WHO प्रमुख ने बूस्टर डोज को बताया 'स्कैंडल', गरीब देशों में टीकाकरण पर जताई चिंता

जेनेवा. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के प्रमुख टेडरोस अधानोम घेब्रेयसस (Tedros Adhanom Ghebreyesus) ने बूस्टर शॉट्स को लेकर कहा, ‘यह स्कैंडल है, जिसे अभी रोकना होगा.’ दरअसल, यूरोप में एक बार फिर कोरोना वायरस के मामलों में इजाफा दर्ज किया जा रहा है. WHO भी इस पर चिंता जाहिर कर चुका है. बढ़ते मामलों पर नियंत्रण के लिए देश पाबंदियां लागू करने और ज्यादा वैक्सीन और बूस्टर कार्यक्रम का सहारा ले रहे हैं. हालांकि, WHO लगातार बूस्टर डोज पर रोक लगाने के लिए कह रहा है. साथ ही इस रोक को गरीब देशों को वैक्सीन मिलने तक जारी रखने की बात कर रहा है.

WHO ने कहा है कि डोज उनको मिलना जरूरी है, जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है. टेडरोस ने कहा, ‘यह इस बारे में नहीं है कि कितने लोगों को वैक्सीन लगी. बल्कि फर्क इससे पड़ता है कि किसे वैक्सीन मिली.’ उन्होंने कहा, ‘स्वस्थ वयस्कों को बूस्टर डोज देने या बच्चों को वैक्सीन देने का कोई मतलब नहीं है. जब स्वास्थ्यकर्मी, बुजुर्ग और दुनिया में अन्य ज्यादा जोखिम वाले समूह अभी भी पहले डोज का ही इंतजार कर रहे हैं.’ कई देश लगातार वैक्सीन प्राप्त कर चुकी आबादी के लिए अतिरिक्त खुराक दे रहे हैं.

Every day, there are 6 times more boosters administered globally than primary #COVID19 vaccine doses in low-income countries. This is a scandal that must stop now. https://t.co/6in6FNlmBD #VaccinEquity pic.twitter.com/YDt8mVocZC

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 13, 2021