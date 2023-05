50 सालों में Extreme वेदर से 20 लाख लोगों की मौत, अर्थव्यवस्था को भी हुआ $43 लाख करोड़ का नुकसान- UN रिपोर्ट

जलवायु और पर्यावरण: विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) ने सोमवार को जिनेवा में शुरू हुई विश्व मौसम विज्ञान कांग्रेस के लिए मौसम-जनित आपदाओं से मानवीय व आर्थिक नुकसान को लेकर नया आंकड़ा पेश किया है. डब्लूएमओ (WMO) ने बताया कि पिछले 50 सालों में चरम (Extreme) मौसमी घटनाओं और जलवायु परिवर्तन ने 20 लाख लोगों की जान ले ली, जबकि दुनिया को लगभग 43 लाख करोड़ डॉलर का आर्थिक नुकसान भी हुआ है.

मौसम संगठन ने अपनी नई रिपोर्ट में बताया कि दुनिया जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से जूझ रही है, हालांकि मौसमी घटनाओं की प्रारंभिक चेतावनी में वृद्धि ने मानव मौतों की संख्या को कम करने में मदद की है. यूएन मौसम विज्ञान एजेंसी के अनुसार, मौसम, जलवायु और जल-संबंधी जोखिमों के कारण वर्ष 1970 से 2021 के दौरान, विश्व को करीब 12 हजार आपदाओं का सामना करना पड़ा. इन आपदाओं से विकासशील देश सर्वाधिक प्रभावित हुए है. इन देशों में हर 10 में से 9 मौतें और कुल आर्थिक हानि का 60 प्रतिशत मौसम की आपदाओं से हुआ है.

