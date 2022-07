VIDEO: बंटवारे में छूटा घर, 75 साल बाद पुणे से पाकिस्तान पहुंची महिला ने आखिर वहां क्या देखा

इस्लामाबाद: 75 साल बाद जब 90 वर्षीय रीना छिब्बर वर्मा पाकिस्तान में अपने पुरखों के घर पहुंचीं तो उनकी नजरों के सामने बचपन की यादें तैरने लगीं और वह भावविह्वल हो गयीं. पुणे निवासी वर्मा का रावलपिंडी में अपने पैतृक घर जाने का सपना तब साकार हुआ जब पाकिस्तान ने उन्हें तीन महीने का वीजा दिया. वह 16 जुलाई को वाघा-अटारी सीमा से लाहौर पहुंचीं.

बुधवार को जब वह प्रेम नवास मोहल्ला पहुंचीं तब मोहल्ले के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया. ढोल बजाये गये और उन पर फूल बरसाये गये. वर्मा अपने आप को रोक नहीं पायीं और वह ढोलक की थाप पर नाचती रहीं. विभाजन के समय जब वह महज 15 साल की थीं तब उन्हें अपना घर-बार छोड़कर भारत आना पड़ा था.

वर्मा अपने पैतृक घर के दूसरे तल पर हर कमरे में गयीं और अपनी पुरानी यादें बटोरीं. उन्होंने बालकनी में खड़े होकर गाना गया एवं वह अपने बचपन को याद कर रो पड़ीं.

महिला को लगा ही नहीं कि वह दूसरे देश में हैं

पाकिस्तानी मीडिया ने बृहस्पतिवार को उनके हवाले से लिखा कि उन्हें लगा ही नहीं कि वह दूसरे देश में हैं. वर्मा ने कहा, ‘‘ सीमा के दोनों पार रह रहे लोग एक-दूसरे से प्यार करते हैं और हमें एक होकर रहना चाहिए.’’

#IndoPak Dream comes true: 90-Year old Indian woman Reena Vermain visited ancestral home in #Rawalpindi #Pakistan, she migrated from this house at the age of 15 during the partition of India in 1947 pic.twitter.com/mZB5bX6h1j

— Ghulam Abbas Shah (@ghulamabbasshah) July 20, 2022